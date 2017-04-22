Galatasaray’ın derbi taktiği hazır

Galatasaray teknik Direktörü Tudor, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını uyardı. Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılılara “Rakip defansı zorlamalısınız. Agresif oynayıp, ilk yarıda istediğimiz skora ulaşmalıyız” dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Az olan Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek için ezeli rakibini yenmekten başka çaresi bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik Direktör Igor Tudor da oyuncularını hafta boyunca üç puana motive etmeye çalıştı. Futbolcularıyla toplantı yapan hırvat teknik adam, seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, “işi ilk yarıda bitirin. Rakibimizi, o baskı altında atacağımız gollere cevap veremez duruma getirmeliyiz” dedi. Özellikle hücum pres konusuna dikkat çeken Tudor, sarı-kırmızılılara “Rakip defansı zorlamak için çabalamalısınız. Kesinlikle agresif oynayacağız. En büyük silahımız, top bizde olmadığı zamanlarda sıkı pres yaparak sonuca ulaşabilmek” ifadelerini kullandı.

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Tudor, Fenerbahçe'yi Medipol Başakşehir maçında yedek kalan Sneijder ve Podolski ikilisiyle vurmayı planlıyor. Hırvat çalıştırıcı ayrıca kanatlarda görev vereceği Bruma ve Yasin'i, bu ikiliye destek vermeleri konusunda uyardı.