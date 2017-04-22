Göksel Gümüşdağ özür diledi! Rize’deki olay için açıklama

Medipol Başakşehir futbolcularının, A Spor muhabirini darp etmesinin ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Başkan Gümüşdağ’ın açıklaması şu şekilde:

“Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir “kolej takımı” olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize´de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.

Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.

Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum.”

Emre Belözoğlu ve kulüp çalışanları muhabire saldırdı Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku