Gözler Robin van Persie’de

Fenerbahçe’nin suskun yıldızı Robin van Persie, bu sezon derbileri boş geçmiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray deplasmanında da takımının en önemli ismi olacak.

TT Arena’da oynanacak olan dev derbi öncesinde Fenerbahçe’de gözler Robin van Persie’ye çevrildi. Bu sezon oynanan derbi maçlarda Dick Advocaat’ın en önemli silahı olan Hollandalı yıldız, büyük maçların futbolcusu olduğunu da gösterdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Van Persie, attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Mücadelenin 45. dakikasında Şener’in yaptığı ortada bekletmeden vuran Hollandalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, 78. dakikada penaltıdan attığı golle de skoru tayin etti. Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yendiği mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.