Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Gözler Robin van Persie’de

Fenerbahçe’nin suskun yıldızı Robin van Persie, bu sezon derbileri boş geçmiyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray deplasmanında da takımının en önemli ismi olacak.
12:3722 Nisan 2017
0
Gözler Robin van Persie’de

TT Arena’da oynanacak olan dev derbi öncesinde Fenerbahçe’de gözler Robin van Persie’ye çevrildi. Bu sezon oynanan derbi maçlarda Dick Advocaat’ın en önemli silahı olan Hollandalı yıldız, büyük maçların futbolcusu olduğunu da gösterdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, Van Persie, attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Mücadelenin 45. dakikasında Şener’in yaptığı ortada bekletmeden vuran Hollandalı golcü, takımını 1-0 öne geçirirken, 78. dakikada penaltıdan attığı golle de skoru tayin etti. Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 yendiği mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray VAN PERSİE
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER