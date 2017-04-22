Göztepe kritik virajı döndü

Play-off ve 2. sıra için yarışan Göztepe, Adana Demirspor'u sahasında 3-2 mağlup ederek kritik virajı döndü.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 46 puanla 5. sıraya yükselirken, konuk takım 34 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Tayfur’un şutunda top kaleci Zülküf’de kaldı.

10. dakikada Pote’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top auta gitti.

19. dakikada Halil’in kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde top kaleci Zülküf’de kaldı.

20. dakikada Hakan Barış’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

23. dakikada Tayfur’un pasında Adis Jahovic ceza sahası içinde topla buluştu, Adis’in vuruşunda top auta gitti.

36. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Tayfur’un pasında Adis topu rakip filelerle buluşturdu. 1-0

42. dakikada Serkan’ın şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

52. dakikada Halil’in kullandığı kornerde Lokman kafayı vurdu ve top ağlara gitti. 2-0

53. dakikada golün hemen ardından santradan topu kaleye gönderen Tiago meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada Halil’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

70. dakikada Halil’in vuruşunda Zülküf gole izin vermedi, dönen topa Hakan vurdu top bir kez daha Zülküf’de kaldı.

74. dakikada Leo’nun pasında Tayfur topla buluştu, Tayfur’un vuruşunda Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkarttı.

78. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahasında topla buluşan Adis Jahovic bir kez daha topu rakip ağlarla buluşturdu. 3-1

89. dakikada Onur Akbay ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi. 3-2

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Yıldırım, Mustafa Sönmez

Göztepe: Günay, Emre Can, Leo, Tanju, Lokman, Hakan (Soner dk. 82), Gosso, Segbefia, Halil (Kobakhidze dk. 84), Tayfur, Jahovic (Sinan dk. 88)

Adana Demirspor: Zülküf, Göksu, Onur, Raspopovic, Serkan, Servan, Mehmet (Tiago Bezerra dk. 46), Mustafa (Grbic dk. 76), Alican, Leroy George (Sercan dk. 46), Pote

Goller: Adis Jahovic (dk. 36 ve 78), Lokman (dk. 52) (Göztepe), Tiago (dk. 53), Onur Akbay (dk. 89) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Serkan (Adana Demirspor), Umut, Tayfur (Göztepe)