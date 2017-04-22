Hikmet Karaman: Şunu düşünüyorlar ‘Rizespor korunuyor’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son dakika golüyle 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçını yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasın Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklama Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hakemlere yüklendi. Karaman “Dramatik bir maç izledik. Maçın başlangıç bölümünde üç tane attığımız şut var. Ben tabii önce kendimi eleştiriyorum. Rakip 1 şut attı gol oldu. Aslında o 3 şuttan 1 veya 2'sinin gol olması lazım bizim adımıza. Biz yapamadık ve 1-0 mağlup duruma düştük. Mağlubiyetten sonra bir an için oyunun ilerleyen bölümlerinde, iyi oynayan bir takımın demoralize olması var. Evet toparlandık beraberliği sağladık. Baskı yediğimiz bölümler oldu, oyuncu değişikliklerine gittik. Aslında futbolda zaman zaman değişiklikler satranç gibi. Satrançta bir hamleyi yaparken diğer hamlelerde ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Biz de daha sonra Leo'yu oyundan aldık. Çünkü 2-1 öndeyiz, daha çabuk bir oyuncu, biraz daha oyunu rahatlatmak gibi bir düşüncemiz vardı. Oyuna girecek oyunculara da ona göre bazı görevler veriyorsunuz. 3'üncü golü düşünüyorken 2'inciyi yedik. Son bölümler penaltı, aleyhimize çalınan penaltı, lehimize çalınan penaltı. Maç içerisinde insan çok duygusal olabilir, bağırabiliyor, şunu söylemek istiyorum; Rizespor'un özellikle bu sene hakem arkadaşlar bizim yönettikleri maçlara bir baksınlar. Zaman zaman rakiplerin aleyhine bizim lehimize olan hatalı kararlar da veriyorlar. Fakat esas dikkat çeken nokta, hakem arkadaşlarımız Rizespor'un lehine olan düdüklerini çalarken, yanlış karar mı acaba deyip çalmıyorlar, çalamıyorlar, çekiniyorlar. Şunu düşünüyorlar ‘Rizespor korunuyor'. Arkadaşlar şimdi maçları sayarsam, öyle maçlar var ki, diğer takımlara haksızlık yapmış olacağım çünkü onların bir cevap hakkı yok” ifadelerini kullandı.