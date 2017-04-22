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‘Kamera umrumda değil’

Beşiktaş tribünlerinin renkli siması Eva Hamamcı takımını desteklemek için tribünde olduğunu ve kamerayı umursamadığını söyledi.
12:2522 Nisan 2017
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‘Kamera umrumda değil’

Vodafone Arena'daki Lyon maçında sürekli ekrana yansıtılan Beşiktaş'ın fanatik taraftarı Eva sosyal medyada çok konuşuldu.

Kızıl saçları ve müthiş coşkusuyla tribünün bilinen simalarından olan 36 yaşındaki Eva şöyle konuştu:

“Ben 10 yıldır maçlara gidiyorum. 8 yıl kapalı alttaydım, iki yıl da Olimpiyat ve Başakşehir statlarında maç izledim. Kongre üyesiyim.”

“Eskiler beni tanıyor, yeni taraftarların ise tuhafına gidiyor. Ben maçlara çekirdek çitlemek için değil, takımıma destek olmak için gidiyorum.”

“Heyecanımı, üzüntümü, her şeyi anlık yaşarım. Kamera beni göstermiş, göstermemiş de umurumda değil.”

Haber Türk

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Etiketler
beşiktaş Eva hamamcı kızıl saçlı taraftar lyon
Son güncelleme: 12:49 | 22.04.2017
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