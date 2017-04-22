Lukas Podolsi golle veda etmek istiyor

Sezon sonunda Japonya’nın yolunu tutacak olan Podolski, Türkiye’deki son derbisinde gol atarak taraftara güzel bir hediye vermek istiyor.

TT Arena'daki zorlu Fenerbahçe derbisine Galatasaray'daki bir isim çok farklı hazırlanıyor: Lukas Podolski… Sezon sonunda Japon ekibi Vissel Kobe'ye gidecek olan Podolski, Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini hocası Igor Tudor'a iletti. Geçen sezonki Türkiye Kupası finalinde attığı golle kupayı kazandıran ve UEFA'nın 1 yıllık cezasını silen Alman yıldız, pazar gününe bileniyor.

Sahada olmak istediğini ve Türkiye'deki son derbisinde gol atmayı çok arzuladığını belirten tecrübeli futbolcu, “Sahada olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Daha önce de Fenerbahçe'ye karşı gol atmıştım” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Tudor da bu zorlu karşılaşmada Alman yıldızdan faydalanacak. Ancak Eren'le birlikte de oynatabilir.