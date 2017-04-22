Ne Giresun ne Malatya memnun

Ligi 2. sırada bitirme yarışı yapan Giresunspor ile lider Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kalarak haftayı kayıpla tamamladı.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Giresunspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi.

18. dakikada sağ taraftar gelişen Giresunspor atağında Tomic'in kale içine orasında topa müdahale eden kaleci Ertaç'ın ellerinden kaçan topa dokunan Volkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Dakikalar 24’ü gösterirken, Ferhat Kiraz'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, dönen topu önünde bulan Sedat Ağçay meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 60. dakikada ise Giresunsporlu Cihan altı pasın içinde topla buluşup şutunu çekti ancak topu dışarı gönderdi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Giresunspor: Eser, Cihan Can (Promise dk. 82) Dimitriadis, Tomic (Dilaver dk. 54) Volkan (Jones dk. 61), Berkan, Recep, Özgür Can, Onur, Özgür Yılmaz, Hüsamettin

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat, Yiğitcan Erdoğan, Pereira (İrfan dk. 61), Azubuke, Murat Akça, Ahmet (Ayıte dk. 76), Rahman Buğra, Ferhat (Diabang dk. 67), Murat Yıldırım

Goller: Volkan Okumak (dk. 18) (Giresunspor), Sedat Ağçay (dk. 24) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Azubuke (Evkur Yeni Malatyaspor), Cihan Can (Giresunspor)