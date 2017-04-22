Okan Buruk’un Bursaspor şanssızlığı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, alt sıralardan kurtulmak adına sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Kritik mücadele öncesi Akhisar Belediyespor'un genç çalıştırıcısı Okan Buruk'un Bursaspor'a karşı şanssızlığı dikkat çekti. Teknik adamlık kariyerinde 3 farklı takımın başında yeşil-beyazlı ekibe karşı sahada yer alan Buruk, Bursa ekibine toplam 5 kez rakip oldu. Bu karşılaşmaların hiçbirinden puan çıkaramayan genç teknik adam, yarınki karşılaşmada da şanssızlığını kırmak istiyor.
Okan Buruk'un 3 farklı takımla Bursaspor'a karşı yer aldığı karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
2015-2016 Bursaspor 1 – 0 Sivasspor
2014-2015 Bursaspor 2 – 0 Gaziantepspor
2014-2015 Gaziantepspor 1 – 2 Bursaspor
2013-2014 Bursaspor 1 – 0 Elazığspor
2013-2014 Elazığspor 1 – 2 Bursaspor