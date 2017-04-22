Rize’de yaşanan olayla ilgili ilk açıklama!

Rize'de maç sonrasında Medipol Başakşehir futbolcuları ve muhabirler arasında yaşanan olayla ilgili Türkiye Spor Yazarlar Derneği açıklama yaptı.

Süper Lig’de oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından yaşanan olaylar ile ilgili TSYD bir açıklama yayımladı. Olayı kınayan TSYD şu ifadeleri kullandı:

“Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından sadece görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına, Medipol Başakşehir futbol takımı futbolcuları tarafından çok çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Spor ahlakına sığmayacak bir kaba kuvveti, organize bir şekilde kamu görevini geçekleştiren meslektaşlarımıza uygulayarak darp eden futbolcuları ve Medipol Başakşehir kafilesinden bu olaya karışanları en şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.

Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını temenni ederiz”

Emre Belözoğlu ve kulüp çalışanları muhabire saldırdı Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku

BİR KINAMADA TÜRKİYE HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ’DEN

Medipol Başakşehirli oyuncularından bazılarının maç sonu görevli basın mensuplarına saldırmasını Türkiye Haber Kameramanları Derneği’de kınada. Bir açıklama yayımlayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği şu ifadeleri kullandı:

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım’a saldırdı.

Olayda yaralanan meslektaşlarımız hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan bu çirkin olay sporda olması gereken centilmenliğe, sporcularda bulunması gereken ahlaka uygun olamayan bir durumdur. Bu sezon süper ligde aldığı başarılar ile gögüsümüzü kabartan tüm çevrelerin takdirini toplayan Başakşehirli futbolcuların, bu çirkin ve haksız saldırısı, başarılarını gölgede bırakmıştır. Görevi futbol sahasında yaşananları futbolseverlere aktarmak olan, emeği ile gece gündüz demeden çalışan meslektaşımıza yapılan bu haksız ve çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Sebebi ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir.

Spora gönül verenlerle uzun mesaileri birlikte paylaştığımız bu platformların, böylesi hoşgörüsüz tavırlara sahne olmak yerine; barışı ve hoşgörüyü özendiren görüntülere sahne olmasını diliyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Saldırıda yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”