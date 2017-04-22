Sabri Sarıoğlu’ya sürpriz talip

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Sabri Sarıoğlu'na memleketinden teklif geldi.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Sabri Sarıoğlu'na TFF 1. Lig'den teklif geldi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Samsunspor, boşa çıkacak olan 32 yaşındaki oyuncuya imza attırmaya çalışıyor. Samsunlu olan Sabri'nin de bir gün kırmızılı- beyazlı formayı giymek istediği ancak önce Süper Lig'den gelecek diğer teklifleri dinleyeceği öğrenildi.

Galatasaray`ın derbi taktiği hazır Galatasaray teknik Direktörü Tudor, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını uyardı. Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılılara “Rakip defansı zorlamalısınız. Agresif oynayıp, ilk yarıda istediğimiz skora ulaşmalıyız” dedi. İlgili Haberi Oku

CAVANDA’YA TAKIM ARANIYOR

Öte yandan Riekerink’in isteği ile Trabzonspor'dan büyük umutlarla alınan Cavanda önümüzdeki sezon takımda kalmayacak. 2 milyon Euro civarında bir bedelle Belçikalı yıldızdan kurtulmak isteyen yönetim, nabız yoklayan takımlarla anlaşma zemini arıyor.