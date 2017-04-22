Süper Lig’de flaş istifa! Sergen Yalçın görevi bıraktı

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında görevi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’de ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor’da teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden istifa etti.

Göreve geldikten sonra Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yapan, Beşiktaş ile de deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım ligde son 4 maçtır puan alamıyor.

BeIN Sports’taki Maraton programında ise Şansal Büyüka, Sergen Yalçın’ın istifa kararını daha önce aldığını Gençlerbirliği yenilgisiyle bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Yalçın’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Maalesef son dönemde inanılmaz bir düşüş içindeyiz. İlk maçlardaki isteğimiz dibe vurmuş durumda. Takımı düzeltebilmek için iki haftada çok çabaladık ama bu kadar düşüş mantıklı değil. Bir takımda bu kadar düşüş olmaz. Antrenmanda çalışmayan futbolcular var. Sıkıntılar yaşadık, teknik ekip olarak da konsantremizi yitirdik.

Takımdan kopan, takımın düzenini bozan oyuncular var. Başkana iki futbolcunun takımda olmaması gerektiğinin raporunu verdim. Yönetime istifa ettiğimizi bildirdik. Artık zarar vermeye başladığımızı düşündük. Umarım yeni ekip farklı bir hava getirir.“