Turgutluspor 3. Lig’e çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-off karşılaşmasında Turgutluspor, Erokspor’u 3-1 mağlup ederek, Spor Toto 3. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-off karşılaşmasında Turgutluspor, Erokspor'u 3-1 mağlup ederek, Spor Toto 3. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Bursa Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan müsabakayı çok sayıda taraftar izledi. 31. dakikada Turgutluspor kalecisi İzzet'in ceza alanı içerisinde Samet’i düşürmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet, topu ağlara yolladı. (1-0) 45. dakikada Turgutluspor'da Hasan Engin, serbest vuruştan topu filelere göndererek, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi. 107. dakikada Turgutluspor atağında ceza sahasında topa elle müdahale eden Saruhan Yazgun penaltıya neden oldu. Turgutluspor’da penaltı atışını kullanan Ferdi, filelere göndererek durumu 2-1'e getirdi. 116. dakikada Turgutluspor atağında İsa Taşdemir Erokspor’dan Oğuz Yeşil tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Ferdi, bir kez daha topu filelere göndererek, maçın skorunu belirledi. 3-1. Turgutluspor bu skorla Spor Toto 3. Lig'e yükseldi. Maçın ardından taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Başkan Şirin, futbolcuların sevincine ortak oldu

Bursa Karacabey’deki önemli karşılaşmayı sahada takip ederek, taraftar, futbolcular ve teknik heyetle birlikte şampiyonluk heyecanını yaşayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer, teknik direktör Hakan Şapçı, teknik heyeti kutladı. Başkan Şirin, “Normal süresi 1-1 biten Turgutluspor- Erokspor karşılaşmasında 120. dakikada gülen taraf biz olduk. Zorlu geçen bir sezon sonunda 3. lige yükselme başarısı gösteren şehrimizin takımını gönülden tebrik ediyorum. Yöneticilerimiz, teknik direktörümüz ve futbolcularımız bu mutluluğu hak ettiler. Tüm Turgutlu halkına ve bizlere böylesi bir mutluluk, gurur ve heyecan yaşattılar. Kutlayacak olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte Turgutlu halkına çifte bayram yaşatan futbolcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Turgutluspor hak ettiği profesyonel lige geri döndü. İnancın ve azmin bir zaferi olarak gördüğümüz bu başarı inanıyorum ki önümüzdeki sezon da bizlerle birlikte olacaktır. Bu gurur bizim, bu gurur Turgutlumuzun ve Turgutlumuzdan hareketle Manisamızındır. Hedefimiz, bu başarıyı önümüzdeki yıl daha da ileriye taşıyarak Turgutlusporumuzu 2. lige çıkarmaktır” dedi.

AK Parti'li Baybatur, Turgutluspor’un başarısını kutladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Bölgesel Amatör Lig'de zorlu rakiplerini geride bırakarak Spor Toto 3. Lig'e yükselen Turgutluspor camiasını kutladı. Baybatur, “Bölgesel Amatör Lig'de fırtına gibi estikten sonra sezonu zirvede tamamlayan güzide kulübümüzün, 1 yıl aradan sonra Spor Toto 3. Lig’e adını yazdırması bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Kazandığı şampiyonluğun haklı sevincini taraftarıyla birlikte kutlayarak, kupayı Turgutlu’ya armağan eden Turgutluspor’un, bu örnek başarısını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.