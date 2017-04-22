Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 yılı motokros yarışlarının 1. Ayağı Antalya’nın Kumluca ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 2017 yılı içerisinde düzenlenen motokros yarışlarının ilk ayağına, Kumluca ilçesinde star verildi. Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Motokros Şampiyonası 1 Ayak yarışlarının ilk günü Beykonak Motokros parkurunda gerçekleştirildi. İki gün sürecek yarışlarda, sporcular parkur tanıma antrenmanı, sıralama turları ve teknik kontroller yaptı.

Yarışlara Antalya başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Uşak illerinin yanı sıra, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yarışmacılar katılıyor. Yarışlar, MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteran olmak üzere 8 ayrı yapılacak.

Beykonak Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, iki gün sürecek yarışlara yurt içi ve yurt dışından 100'ün üzerinde sporcunun katıldığını, ilk defa düzenlenmesine rağmen sporcu ve seyircilerin yarışlara gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

İlk gün yarışlarında sporcuların parkur tanıma, sıralama ve teknik kontroller yapacaklarını ifade eden Dönmez, “Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilecek motokros yarışları Kumluca'dan başladı. İlk defa Türkiye şampiyonası bir yarışa ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bu yarışların yapılmasında büyük desteği bulunan Kumluca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tüm yöre halkımızı, görselliği güzel bu yarışları izlemeye davet ediyorum” dedi.