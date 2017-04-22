VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

İtalya’nın Treviso kentinde oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’yı üstün bir oyundan sonra 3-0 yenerek finale yükseldi. Türk derbisinde yenilen Eczacıbaşı VitrA yarın TSİ 16.00’da 3.’lük maçına çıkacak.

VakıfBank’ın çok hızlı başladığı oyunda skor bir anda Zhu, Naz, Gözde ve Kimberly Hill’in sayıları ile 13-5 oldu. Farkın açılmasının ardından devreye giren Eczacıbaşı VitrA takımının yıldız ismi Boskovic sayesinde toparlansada manşet ve savunma hatalarının yetersizliği yüzünden rakibine iki sayı kadarda yaklaşmasına rağmen ilk seti Eczacıbaşı VitrA 25-20 kaybetti.

İkinci sete fırtına gibi giren Eczacıbaşı VitrA skoru etkili blok ve savunmasıyla 6-0 yaptı. İlk teknik molaya 8-2 galip durumda girdi. Skoru 15-5’e kadar taşıyan turuncu-beyazlılar, VakıfBank’ın sayılarına karşın ikinci teknik molaya 16-8 önde ulaştı. Molanın ardından toparlanan VakıfBank, özellikle Zhu’nun başarılı performansıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Farkı yavaş yavaş kapatan ve 23-23 beraberliği yakalayan VakıfBank, seti de 26-24 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

VakıfBank, üstün oyununu üçüncü sete taşıyarak ilk teknik molaya 8-6 önde ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Eczacıbaşı VitrA zaman zaman öne geçse de ikinci teknik molaya 16-14 üstün gelen takım VakıfBank oldu.

Üçüncü sette yine üstünlük VakıfBank ‘ta idi. Son anları büyük çekişme içinde geçen maçta daha az hata yapan taraf olan VakıfBank seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.

Finale yükselen taraf olan VakıfBank’ın rakibi, Imoco Volley-Dinamo Moskova maçının galibi olacak.

Salon: Palaverde Villorba

Hakemler: Laszlo Adler, Epaminondas Gerothodoros

Vakıfbank: Naz, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, (Gizem (L), Gözde, Cansu Özbay, Cansu Çetin)

Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Hande, Simge)

Setler: 3-0 (25-20,26-24,25-22)

Süre: 89 dakika (28,34,27)