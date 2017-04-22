Wesley Sneijder’a örümcek ağı!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ı derbide Mehmet Topal durduracak. Teknik Direktör Advocaat, tecrübeli futbolcusuna, “Sneijder’a göz açtırma” dedi.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, Galatasaray derbisinde Sneijder'ı durdurma görevini Mehmet Topal'a verdi. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki en formda ismi olan Mehmet Topal, maç boyunca Hollandalı futbolcuya göz açtırmayacak. Daha çok ofansif bir rol üstlenecek olan Josef de zaman zaman bu konuda takım arkadaşına yardımcı olacak. Deneyimli teknik adam ayrıca öğrencilerine, rakip orta saha oyuncularından Wesley Sneijder ile Selçuk İnan'a baskı yaparak onların pas yollarını kapatmalarını söyledi.