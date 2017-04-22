Zlatan Ibrahimovic’den taraftarlarını yıkan haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht maçında ciddi bir sakatlık yaşayan yıldız forvet Zlatan Ibrahimovic, ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Kariyerini İngiltere Premier Lig devi Manchester United’da sürdüren Zlatan Ibrahimovic’den kötü haber geldi. Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan yıldız futbolcunun 2018 Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Diz bağlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki futbol yaşamının eskisi gibi parlak geçmeyeceği ifade ediliyor.

JOSE MOURINHO: BAŞIMIZ DERTTE

Sakatlık haberleri üzerine sarsılan Manchester United teknik direktörü Mourinho, takımda herkese ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Portekizli, “Başımız dertte. Şu durumda Eric Bailly üst üste 6 maç oynadı. Rojo’yu kaybettik. Jones ve Smalling’den de yoksunuz. Şimdi de Zlatan gitti. Hücumda opsiyonlarımız var. Rooney dönüyor. Mata’nın da sezon sonuna kadar dönme durumuna bakacağız. Neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER