Advocaat: Galatasaray daha iyi oynadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, TT Arena'da aldıkları Galatasaray galibiyetini değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray’ın oyunun büyük bölümünde iyi oynayan taraf olduğunu söyledi. Selçuk ve Sneijder’in olduğu bölgeye baskı yaparak pas trafiğini kestiklerini dile getiren Hollandalı, kupa maçına odaklanacaklarını ifade etti.

İşte Advocaat’ın maç sonu açıkamaları:

Deplasmanda Galatasaray’la oynadık. Böyle bir maça çıkıyorsanız, rakibinize son dönemde neler olduğunu biliyossanız, sonuna kadar savaşacaklarını bilirdiniz. Biz de bunun farkındaydık. Galatasaray’İki takımda da iyi oynadı ilk yarı da. İki takım da şanslar buldu maa Galatasaray ilk yarıda kalitesini daha iyi sahasına yansıttı. İkinci yarı da hemen hemen aynı şekilde geçti. Rakibimiz daha fazla fırsat yarattı. Harika bir maç değildi ama golü atan taraf da biz bulduk.

SELÇUK VE SNEIJDER HARİKA OYUNCULAR

Selçuk ve Sneijder harika oyuncular, rakipte final paslarını veren oyuncular. O bölgeye dikkat etmemiz lazımdı. Bunu da en iyi şekilde yansıttık… Maçın büyük bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı. Bunda ev sahibi taraf olmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda çarşamba günü oynayacağımız kupa maçını düşüneceğiz , sonra ligde nereye kadar gideceğimize bakacağız.