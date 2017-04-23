Advocaat’tan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray karşısında Akhisar maçına göre tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Akhisar karşısında şans verdiği Gregory van der Wiel’in yerine Şener’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Galatasaray karşısında ideal 11'ini sahaya sürdü. Hollandalı çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor karşısında 3-1 kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almayan Advocaat, ilk 11'de bu oyuncunun yerine Şener'i sahaya sürdü. Akhisar karşısında kadroda yer almayan Salih Uçan ise Galatasaray mücadelesinde 18 kişilik listede kendisine yer buldu.

İlk yarıdaki derbiye göre 3 farklı isim

Dick Advocaat, ilk yarıda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı derbiye göre bu maça 3 farklı isimle çıktı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Volkan Şen, Moussa Sow ve Roman Neustadter, bu mücadeleye yedek olarak başlarken, bu futbolcuların yerine Mehmet Topal, Jeremain Lens ve Aatif Chahechouhe ilk 11'de sahaya çıktı. Advocaat, ilk yarıda oynanan maçta 18 kişilik kadroda yer alan 3 ismi ise bu maçta kadroya dahil etmedi. Advocaat, sakatlığı bulunan Fernandao'nun yanı sıra, uzun süredir kadroya giremeyen Emenike ve Stoch'u, Galatasaray deplasmanında kadroya almadı.