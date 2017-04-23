Akhisar Belediyespor 5-1 Bursaspor / Maç özeti

Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'a farklı mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 5-1 mağlup etti. Oldukça hızlı başlayan mücadelede ilk golü 13 dakikada bulan Bursaspor, daha sonra rakibinin ataklarına direnemedi ve sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Bu sezon istikrarsız bir performans çizen iki takımın mücadelesi gollerle başladı. İlk yarım saat içinde 4’ü Akhisar Belediyespor’dan 1’i Bursaspor’dan olmak üzere atılan 5 gol, özellikle ev sahibi takım taraftarlarını sevince boğdu. Bursaspor, taraftarının protestosu ile soyunma odasına girerken, ikinci yarıda ev sahibi takımın attığı beşinci gol skoru belirledi.

Bursaspor taraftarı tribünü terk etti Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıyı 4-1 mağlup tamamladı. Misafir tribünü tamamen dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından tribünü tamamen boşalttı. İlgili Haberi Oku

Bursaspor savunması maç boyunca yaptığı hatalar ile dikkat çekerken, Akhisar Belediyespor, girdiği pozisyonlardaki gol yüzdesi sayesinde farka koştu. İlk yarıda işi bitiren Ege temsilcisi, bu sezon bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Bursaspor’u adeta bozguna uğrattı.

Bu sonuçla Fenerbahçe mağlubiyetini taraftarına unutturan Akhisar Belediyespor, puanını 33’e yükseltti ve düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. 25 puanda kalan Bursaspor ise 12. sırada kaldı.