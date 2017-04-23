Alper Potuk: İyi mücadele ettik

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Galatasaray derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray Türk Telekom Arena’da 1-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı lacivertli futbolcu Alper Potuk, değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Alper Potuk,“Öncelikle tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. İkincisi de Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman bir bayramdır. Biz de bugün bu bayramı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Kazandığımız için çok ama çok mutluyuz.” dedi.

Galatasaray galibiyetinin ligin geriye kalan bölümü için motive edici olacağına da değinen Alper Potuk, “Sahaya çıktığımızda herkesin aklında skor almak vardı ve buradan iyi bir skorla ayrılmak önemliydi. İyi mücadele ettik. Mutluyuz ve buradan mutlu ayrılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunun moraliyle kazanarak devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.