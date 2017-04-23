Arkasspor finallerde üstün

Arkasspor, Başkent temsilcisi Halkbank ile oynadığı play off maçlarında 12 galibiyet, 3 yenilgi aldı. İzmir ekibi 2005-06’da Marmaris’te yapılan dörtlü finalde Halkbank’ı 3-0 ve 3-1 yenerek şampiyon oldu. Arkasspor, 2006-07’de rakibini dörtlü finalde Eskişehir’de ve Adana’da 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Arkasspor, 2010-11 sezonunda yarı finalde Halkbank karşısında hem evinde hem deplasmanda 3-1’lik skorlarla tur atlasa da finalde kupayı Fenerbahçe’ye kaptırdı. 2011-12’de Çanakkale’de yarı finalde Halkbank’ı 3-1 mağlup eden Arkasspor, finalde Fenerbahçe’den yine şampiyonluğu alamadı. 2012-13’te iki takım final serisinde rakip oldu. Arkasspor deplasmandaki 3-1’lik galibiyet ve 3-2’lik mağlubiyetin ardından İzmir’de 3-1 ve 3-0’lık zaferlerle seride durumu 3-1’e taşıyarak şampiyonluğu elde etti.
Halbank’ı 2014-15’te dörtlü finalde 3-1 ve 3-0 mağlup eden Arkasspor, Adana’da dördüncü şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon ise Samsun’da gerçekleştirelen dörtlü finalde Halkbank, Arkasspor’la oynadığ karşılaşmaları 3-1 ve 3-2’lik sonuçlarla kazanıp kupayı müzesine götürdü. Mavi beyazlılar ise ligde üçüncü sırayı aldı.