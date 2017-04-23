Beşiktaş kasasını doldurdu

Beşiktaş’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi ile başlayıp Kupa 2’de çeyrek finale kadar süren Avrupa macerası kasasını doldurdu. Siyah-beyazlı kulüp, sadece UEFA’dan 20 milyon 550 bin Euro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payı ile grupta aldığı 1 galibiyet ve 4 beraberlikle toplam 16 milyon 200 bin Euro'yu cebine koyan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de kasasını doldurdu. Çeyrek final oynayan siyah-beyazlılar, galibiyet bonusları ve turnuva havuzundan 4 milyon 350 bin Euro daha alıp bu sezon Avrupa arenasında UEFA'dan toplam 20 milyon 550 bin Euro'luk kazanç elde etti. Üstelik bu rakam, yayın ve tribün gelirleri ile maç günü ürün satışlarıyla birlikte 35 milyon Euro'ya yaklaşıyor.

Beşiktaş’ın Lyon'a elenip Kupa 2'ye veda etmesiyle bu sezon Avrupa macerası sona eren Türk takımlarına UEFA'dan toplam 35 milyon 936 bin Euro geldi. Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalan Osmanlıspor yaklaşık 7 milyon 12 bin Euro ile Beşiktaş'tan sonra en kazançlı ikinci temsilcimiz olurken Fenerbahçe 4.5 milyon, Atiker Konyaspor 3 milyon 387 bin, Medipol Başakşehir ise 480 bin Euro gelir sağladı.

Beşiktaş matematikten sınıfta kaldı Beşiktaş, Stockholmhayaline bu kadar yakınken yarı final biletini kılpayı Lyon'a kaptırdı. Devre arasındaki yanlış transfer politikası, Avrupa'da finalin başka bahara kalmasında belki de en önemli etken oldu. Yazarımız Galip Öztürk Beşiktaş'ın Avrupa macerasını analiz etti. İlgili Haberi Oku

UEFA FFP’DE SÜRPRİZ YOK

Beşiktaş, finansal fair-play kapsamında gelecek sezon da transfer ve futbolcu listesi sınırlamasının devam edeceği haberlerine açıklık getirdi:

“FFP çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapılmış ve geriye 1 yıl kalmıştır. Kriterlerin bu yaz sona ereceği iddiaları üzerine başkanımız da yakın zamanda bunu ifade etmiştir. Kulübümüz, 2 yıllık süreçte tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur. UEFA'nın metninde geçen ‘kısmi uygunluk' ibaresi sadece kalan süreyle alakalı olup, herhangi bir yeni kısıtlama bulunmamaktadır.”