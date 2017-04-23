Bursaspor taraftarı tribünü terk etti

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıyı 4-1 mağlup tamamladı. Misafir tribünü tamamen dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından tribünü tamamen boşalttı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın 13. dakikasında Batalla'nın golü ile öne geçen yeşil-beyazlı takım, 14. dakikada Olcan Adın, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Sokol Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golüne engel olmadı. İlk yarıyı 4-1 mağlup tamamlayan Bursaspor'da, yeşil-beyazlı taraftarlar da futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından misafir tribünü tamamen dolduran taraftarlar tribünü terk ederek dışarı çıkarken, polis ekipleri de muhtemel bir tepkiye karşı stat dışında önlem aldı.