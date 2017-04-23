Çare Aboubakar!

Lyon maçlarını cezası nedeniyle kaçıran Kamerunlu forvet Aboubakar'a Adanaspor karşısında çok iş düşecek.

Artık tek hedefi Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olan Beşiktaş, gözünü evinde oynayacağı Adanaspor maçına çevirdi. Trabzon'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Cenk Tosun'un yokluğu ile Quaresma'nın hafif sakatlığı, Aboubakar'ı yarınki karşılaşmaya doğru kilit isim haline getirdi. Şenol Güneş'in, Olympiakos rövanşında gördüğü gereksiz kırmızı kart yüzünden 3 maç ceza alıp iki Lyon sınavını da kaçıran Kamerunlu forveti ileri uçta gol umudu olarak oynatması bekleniyor. Deneyimli hocanın sürpriz planı ise Aboubakar'ın Q7'nin yerine sağ kanatta görev yapması ve santrfor görevini Demba Ba'nın üstlenmesi…

QUARESMA’DA KISA BİR ARA

Sezonu kapatabileceği iddiaları Beşiktaş'ın açıklamasıyla yalanlanan Quaresma'nın ciddi bir sıkıntısı bulunmuyor. Trabzon deplasmanında sakatlanıp Fransa'ya götürülmeyen Portekizli yıldız, Lyon rövanşında ise tam hazır olmadan aşırı efor harcadığı için yine problem yaşadı. Q7'nin sadece Adana maçında dinlendirilmesi planlanıyor.