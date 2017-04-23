Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan VakıfBank’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampyionu olan VakıfBank'ı tebrik.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,VakıfBank’a bir tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı´nın, CEV Şampiyonlar Ligi´nde Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen´e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.