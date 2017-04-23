Derbilerin kralı Fenerbahçe

Galatasaray deplasmanında kazanan Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ve büyük maçlarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray'ı TT Arena'da Josef de Souza'nın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Josef de Souza'nın attığı golle rakibini 5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi. Dick Advocaat'ın ekibi, Galatasaray'ı 2 maçta da yenerken Beşiktaş ile de ligde 0-0 berabere kalıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle dönmüştü.