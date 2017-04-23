Dev derbinin kahramanı Josef konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı tek golle geçti. Mücadele sonrası sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren Josef de Souza, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, 5 yıl aradan sonra Türk Telekom Arena’da Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren Josef, maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

Brezilyalı futbolcu, “Öncelikle doktorumuza ve sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çaba gösterdiler, onların sayesinde toparlandım. Takım olarak iyi performans sergilemedik. Ama çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi oluruz. Gol atmak her zaman güzel. Türkiye’nin en büyük derbisinde gol atmak çok anlamlı bir şey. Fenerbahçe’yi iyi noktalara taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.