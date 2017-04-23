Dinamo Moskova 1-3 Eczacıbaşı VitrA / Maç özeti

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçında Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi bronz madalya mücadelesinde Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Rus rakibini 3-1 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turuncu beyazlı ekibin en skorer ismi 19 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.

Dinamo Moskova 1-3 Eczacıbaşı VitrA / Maç özeti

Salon: Palaverde Villorba

Hakemler: Wim Cambre, Laszlo Adler

Dinamo Moskova: De La Cruz, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko, (Malova (L), Vetrova, Morozova, Raevskaia)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Kosheleva)

Setler: 1-3 (19-25, 25-19, 23-25, 22-25)

Süre: 114 dakika (26, 27, 30, 31)