Efsane golcü Hasan Vezir Galatasaray – Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Hasan Vezir, dev derbiyi AMK’ya değerlendirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen unutulmaz golcü Hasan Vezir, dev derbiyi AMK için değerlendirdi. Fenerbahçe formasıyla 3-0 geriden gelip 4-3 kazandıkları mücadelede hat-trick yaparak tarihe geçen Hasan Vezir, bugünkü karşılaşmada savunmalara dikkat çekti:

“Galatasaray'ın defansı çok kötü. Kalecisi ise bir o kadar iyi. Neredeyse her maçta defans Muslera'yı sıkıntıya sokuyor. Çok savruk ve dengesizler. Tudor, gelir gelmez orta sahada yeni değişiklikler yapmaya çalıştı. Daha fazla koşan,mücadele eden oyuncu aradı. Bunu yaparken Sneijder'ı küstürdü. Ne olursa olsun Sneijder iyi bir futbolcu ve hep oynamalıydı. Tudor onu küstürdü. Zaten sonradan oyuna girdiği maçlarda da küstüğünü isteksizliğiyle belli etti. Yıldız oyuncuya arkanı dönersen o da zor zamanda seni unutur. Galatasaray defans işini çözerse işi bitirir. Fenerbahçe'de savunma çok kuvvetli ve rakibiyle kıyasladığınızda daha iyi. Beklerde de çok iyiler. Dengeli oynuyorlar. Galatasaray lehine duran top organizasyonu olursa Sneijder ve Selçuk dengeleri değiştirir. Fenerbahçe'de duran topları iyi kullanan bir isim yok. Onların da eksiği bu.”

Demirkol: Galatasaray her zaman istediğini almıştır Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, “Galatasaray, ihtiyacı olduğu zaman istediği her şeyi almıştır. Derbiden galibiyet bekliyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

“Galatasaray’da Wesley Sneijder maçın gidişatını değiştirebilecek yetenekte. Fenerbahçe'ye bir sağdan bir soldan iki güzel gol atmıştı. Ancak iki haftadır oynamıyor ve hocasına karşı bir hırs yapıp patlayabilir. Kanarya'da ise Lens'in kalitesi ortada. Sezon başından bu yana grafiği beğeni topluyor. Galatasaray savunmasının başına bela olacaktır. Bazen iki kişi ile tutmak mümkün olmuyor. İki teknik direktör de bu maçın yükünü kaldıramaz. Bunun sebepleri var. Tudor'un geçen maçlarda oyuna sürdüğü ve daha sonra yaptığı değişiklikler hep tartışıldı. Bu yüzden derbiye katkısı olmayacaktır. Heyecanı bilen oyuncuları maça sürmesi yeterli… Advocaat tecrübeli ve bu onu bir adım önde tutuyor. Ama Advocaat kendisini hâlâ Türkiye'ye ait görmüyor. Yaptığı işi içine sindiremedi. Bu yüzden Fenerbahçe sezon içinde çok sancı yaşadı.”