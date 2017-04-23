Elazığspor’dan 6 puanlık galibiyet

Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Elazığspor, son 14 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Samsunspor'u 2-1 yenerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 35 puan ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükselirken, konuk takım 31 puanda kalarak maç fazlasıyla 13. sırada…

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Youssef'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Diarra kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

28. dakikada Mustafa'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Göksu ayak koyamayınca mutlak bir gol kaçtı.

33. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Kehinde ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çıkardı.

34. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Erkam pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

39. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Diarra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diarra'nın şutunu kaleci çıkardı.

44. dakikada serbest vuruşu kullanan Murat'ın şutunda kaleye giden topu kaleci Çağlar çift yumrukla kornere çeldi.

48. dakikada Hakan'ın sol kanattan ortası savunmaya çarparak Tom'un önünde kaldı. Tom'un ceza yayı üzerinden plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada Youssef'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Mehmet ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

69. dakikada Youssef'in kullandığı serbest vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası içerisinde Youssef'in pasında topla buluşan Çağrı'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

74. dakikada Tom'un kaptırdığı top sonrası sağ kanattan meşin yuvarlakla buluşan Halil İbrahim ceza sahası çizgisinde şutunu çekti. Kaleci Çağlar çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Murat Kayalı’nın pasında topla buluşan Timur’un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden döndü.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Traore, Çağrı Ortakaya, Diarra (Mesut dk. 83), Tom, Youssef Yeşilmen (Murat Kayalı dk. 90), Kehinde (Timur dk. 90)

Samsunspor: Muyters, Erkam Reşman, Ercan Yazıcı, Fatih Kılıçkaya, Mustafa Sevgi, Kenan Karışık (Zola dk. 85), Hasan Kılınç, Vedat Bora (Lumu dk. 67), Murat Gürbüzerol, Kone, Göksu Türkdoğan (Halil İbrahim dk. 74)

Goller: Tom (dk. 48), Çağrı (dk. 70) (Elazığspor), Murat (dk. 34) (Samsunspor)

Kırmızı Kart: Traore (dk. 76) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Diarra (Elazığspor), Fatih, Kenan, Ercan (Samsunspor)