Eski milli atlet İsmail Akçay antrenörleri kahkahaya boğdu

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Kocaeli’de antrenörlere yönelik düzenlediği ‘Çocuk Atletizmi’ konulu eğitimlerinde teşekkür plaketi verilen eski milli atlet İsmail Akçay, kariyerindeki anılarıyla salonu kahkahalara boğdu.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü derslikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun antrenörlere yönelik başlattığı ‘IAAF Çocuk Atletizmi Seminer ve Uygulama Programı' etkinliği tamamlandı. Düzenlenen eğitimlerin kapanış seminerine Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF )Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü ve aynı zamanda eski milli atlet Muzaffer Çintimar, eğitmen Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, spor yorumcusu Haldum Domaç, eski milli atletler İsmail Akçay, Zeliha Akdeniz İrez, Hasan Şimşek, İpek Özgüden Özen, Abdil Ceylan, Ertay Seyrek, Birgül Ceylan, Rıza Erdal, Salim Dündar, üniversitelerin spor bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile antrenörler katıldı.

Programın kapanış gününde Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz'ın selamlama konuşmalarının ardından seminer bölümüne geçildi. Prof. Dr. Perican Bayar Koruç ‘Sporda çocuklara Psikolojik Yaklaşım', Öğretim Görevlisi Haldun Domaç ise ‘Fair Play' konularında öğrenci ve antrenörlere bilgiler verdi. Seminerlerin ardından ise Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından eski milli atletler İsmail Akçay, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Zeliha Akdeniz İrez, Hasan Şimşek, İpek Özgüden Özen, Abdil Ceylan, Ertay Seyrek, Birgül Ceylan, Rıza Erdal ve Salim Dündar'a onur plaketi verildi. Plaket takdim töreninde sahneye çıkan eski mili maraton koşucusu İsmail Akçay anlattığı sporculuk yılları ve sonrası anılarıyla salondakileri kahkahaya boğdu.

Balıkesir'de kendisi için bir park yapılması sırasında yaşadıklarını anlatan Akçay, “Benim için Balıkesir'de bir park inşa ediyorlardı. Ben de gidip bakayım park bitmiş mi dedim. Gittim park bitmiş. Girişine olimpiyat halkaları ve İsmail Akçay Parkı tabelası koyacaklar. Muhtarın yanına gidip çalışmaları izliyorum. Muhtar bana dönüp ‘Burada meşhur maratoncu İsmail Akçay vardı Allah rahmet eylesin şehit olmuş ona park yapıyoruz' dedi. Ben de sus, sesli söyleme ayıp olur dedim” deyince salonda kahkahalar yükseldi.

Konuşmaların ve eski milli atletlerin plaketle ödüllendirilmesinin ardından ise sertifika törenine geçildi. 196 ülkede uygulanan “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi kapsamında seminere katılan Kocaeli'de görev yapan beden eğitimi ve ana okul öğretmenleri, atletizm antrenörleri ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 60 kişiye IAAF Çocuk Atletizmi sertifikası verildi.

Sertifika töreninde eski milli atlet Salim Şimşek’e plaket ve öğrencilere de sertifika takdim eden İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı’ya da eğitimlere verdikleri basın desteği için teşekkür edildi.