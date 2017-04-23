Eskişehirspor 2-2 Sivasspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor kendi sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında üst sıraları ilgilendiren Eskişehirspor-Sivasspor karşılaşmasında taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Eskişehirspor’un gollerini 29. dakikada Semih Şentürk ve 71. dakikada Axel Meye attı. Sivasspor’un gollerini 64. dakikada John Boye ve 82. dakikada Leandrinho kaydetti. Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Eskişehirspor’da Tarık Çamdal kırmızı kart gördü. Bu sonuçla iki takımda puanını 49’a çıkardı.

Eskişehirspor 2-2 Sivasspor

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Süleyman Özay (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Tarık Çamdal (xx)- Kaan (xx)(Dk.46 Meye xxx), Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.81 Ramazan), Hürriyet (xxx), Uğur (xx), Erkan Zengin (xxx), Semih Şentürk (xxx)(Dk.74 Ofoedu xx)

SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Rıdvan (xxx), Boye (xxx), İbrahim (xxx), Galip (xxx), Leandrinho (xxx), Gökhan (xx)(Dk.88 Ahmet), Hakan (xxx), Yiğit (xx)(Dk.79 Kerim xx), Emre (xxx), Burhan (xx)(Dk.70 Ergin xx)

GOLLER: Dk.30 Semih Şentürk, Dk.71 Meye (Eskişehirspor), Dk.64 Boye, Dk.81 (kendi kalesine) Uğur (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+2 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Semih Şentürk, (Eskişehirspor). Boye, Emre (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada gelişen Sivasspor atağında yakın mesafeden Yiğit vurdu kaleci Boffin gole izin vermedi.

17. dakikada Kaan’ın ortasında Erkan Zengin sert vurdu top kaleci Tolgahan’da kaldı.

19. dakikada Boye’nin pasında Hakan’ın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

30. dakikada gelişen Eskişehirspor atağından Hakan Çinemre’nin sağdan ortasında Semih Şentürk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada Erkan Zengin’in pasına Uğur’un sert şutunda top üsten auta çıktı.

64. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza alanında oluşan karambolda Boye topu filelere gönderdi: 1-1.

71. dakikada Erkan Zengin’in kullandığı köşe atışından gelen topu Meye kafayla ağlara bıraktı: 2-1.

81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Leandrinho, topu ceza alanına ortaladı, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Uğur ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

90+2. dakikada rakibine sert giren Eskişehirsporlu Tarık Çamdal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dtışı kaldı. Maç 2-2 bitti.

Eskişehirspor taraftarından şampiyonluk koreografisi TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Eskişehirspor-Sivasspor maçına, ev sahibi ekibin şampiyonluk koreografisi damga vurdu. İlgili Haberi Oku