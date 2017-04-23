Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Eskişehirspor taraftarından şampiyonluk koreografisi

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Eskişehirspor-Sivasspor maçına, ev sahibi ekibin şampiyonluk koreografisi damga vurdu.
18:1723 Nisan 2017
0
Eskişehirspor taraftarından şampiyonluk koreografisi

TFF 1. Lig’de üst sıraları ilgilendiren karşılaşmada, maraton tribününde güzel görüntüler oluştu. Eskişehirspor taraftarının yaptığı koreografide, TFF 1. Lig bayrağının yanından yola çıkan takım otobüsü, Süper Lig bayrağının yanına ilerliyor.

“Korkmadan çıktık yola” yazılı bayraklar da maraton seyircisi tarafından açılırken, makara sistemi ile şampiyonluk kupasının yer aldığı bayrak da yukarı çekildi. Aynı anda makara sisteminin çalışmamasından dolayı ipler bir süre sonra ağırlığı taşıyamadı. Bunun üzerine taraftarlar bayrağı topladı.

Etiketler
eskişehirspor sivasspor tff 1.lig
Son güncelleme: 18:18 | 23.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER