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Evkur Yeni Malatyaspor 3 puana hasret kaldı

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor’da kan kaybı sürüyor.
16:1323 Nisan 2017
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Evkur Yeni Malatyaspor 3 puana hasret kaldı

Giresunspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda 3 haftada kaybedilen 8 puan, şampiyonluğu erken ilan etme hesaplarını erteledi.Malatya ekibi, 28. haftada 2-1 mağlup ayrıldığı Eskişehirspor maçının ardından deplasmanda çıktığı 29. hafta müsabakasında rakibi Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak, 3 puan hasretini sürdürdü. Kaybettiği puanlarla zirve mücadelesinde yara alan Malatya temsilcisi, aldığı sonuçlarla taraftarını da tedirgin etmeye başladı. İrfan Buz'un talebeleri ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi, 3 beraberlik alarak 24 puan topladı.

Sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlar şu şekilde:

Evkur Yeni Malatyaspor: 0 – Sivasspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Mersin İdman Yurdu: 1

Samsunspor: 3 – Evkur Yeni Malatyaspor:0

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 – Denizlispor: 1

Gaziantep Bş. Bld.: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Altınordu: 0

Balıkesirspor: 2 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Şanlıurfaspor: 1

Manisaspor: 0 – Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Evkur Yeni Malatyaspor: 1 – Elazığspor: 0

Ümraniyespor: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Evkur Yeni Malatyaspor: 1- Eskişehirspor: 2

Giresunspor: 1 – Evkur Yeni Malatyaspor: 1

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