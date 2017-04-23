Galatasaray derbi galibiyetini unuttu

Fenerbahçe’ye sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray, derbi galibiyetini unuttu. Sarı- kırmızılı takım, son 2 sezonda rakipleriyle oynadığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

Son dakika golüyle Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray, derbi galibiyetini unuttu. Son 2 sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle 8 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan ve Fenerbahçe'yle de 2 maçta berabere kalan Galatasaray, bu sezon 4 derbide sadece 1 beraberlik alabildi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yle oynadığı 2 maçta da mağlup olurken, sahasında oynadığı Beşiktaş karşılaşmasını da 1-0 kaybetti.