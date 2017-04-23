Galatasaray derbiye anlamlı pankart ile çıktı

Galatasaray, TT Arena’da karşılaştığı Fenerbahçe derbisine ‘Çocuklar için biz birlikteyiz’ pankartı ile sahaya çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılı futbolcular maça göğsünde ‘Nef’ logosu yerine, BirizBirlikteyiz etiketinin yer aldığı formalar ile çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde seremoniye sarı-kırmızılılar, ‘Çocuklar için biz birlikteyiz' pankartı ile sahaya çıktı.

Mücadele öncesinde de hakem ve takım kadroları sayılırken, anonsör koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla çocuklara bıraktı ve onlar isimleri saydı. Galatasaraylı futbolcular maça göğsünde ‘Nef' logosu yerine, #BirizBirlikteyiz etiketinin yer aldığı formalar ile çıktı.

Ayrıca maçta vefat eden Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi, voleybolda Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın unutulmaz kaptanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.