Galatasaray – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, TT Arena’da kapışıyor. Bu sezon derbi kazanamayan Galatasaray, taraftarının önünde ezeli rakibini yenip ligde üçüncü sıraya yükselmek istiyor. Arena’da son 5 sezondur gülemeyen Fenerbahçe de bu şansızlığına son verip, Başakşehir’e yaklaşmayı planlıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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