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FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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FENERBAHÇE
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Galatasaray – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, TT Arena’da kapışıyor. Bu sezon derbi kazanamayan Galatasaray, taraftarının önünde ezeli rakibini yenip ligde üçüncü sıraya yükselmek istiyor. Arena’da son 5 sezondur gülemeyen Fenerbahçe de bu şansızlığına son verip, Başakşehir’e yaklaşmayı planlıyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
10:0023 Nisan 2017
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Galatasaray – Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bugün TT Arena'da kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray – Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek. Şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Türk futbolunun asırlık çınarları, bugünkü maçı kazanarak kötü geçen sezon için taraftarlarından özür dilemek istiyor. Ayrıca, ikinci sıradaki Başakşehir'in Rize'de takılması sonrası iki takımın da iştahı kabardı. Galatasaray kazanırsa 3. sıraya çıkacak ve Başakşehir'le farkı 5'e indirecek. Fenerbahçe galip gelirse Galatasaray'ın ikincilik umutlarını bitirecek ve Başakşehir'i takip mesafesini 4 puana çekecek. Taraftarı önünde fire vermek istemeyen Galatasaray’da olası bir kötü sonuç halinde yönetim ve teknik heyetin koltukları sallanacak. Yıllar sonra ilk kez taraftarıyla birlikte TT Arena'ya gidecek olan Fenerbahçe ise bu sezon büyük maçlardaki performansına güveniyor.

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2228 gün sonra Türk Telekom Arena'da olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de gitmişti.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe
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