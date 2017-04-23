Gaziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral intihar etti

Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral intihar etti. 31 yaşındaki Çek futbolcu antrenmana gelmemesi üzerine takım arkadaşları merak ederek evine gidince şok gerçek ortaya çıktı.

Türk futbolunda şok… Gaziantepsporlu Çek futbolcu Frantisek Rajtoral evinde ölü olarak bulundu!

Gaziantepspor’a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Rajtoral, akşam antrenmanına katılmayınca futbolcu arkadaşları tarafından arandı. Arkadaşların merak edip evine gitmesiyle birlikte üzücü haber ortaya çıktı. Gaziantep’in Şahinbey semtindeki Antepia sitesinde oturan Rajtoral, polisin çağrılıp evine girilmesiyle tavanda asılı vaziyette bulundu.

Şok intihar sonrasında Maraton programında yorumculuk yapan Tümer Metin, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile mesajlaşarak bilgi aldı. Uygun, şokta olduklarını ve tüm takımın ağladığını söyledi.

İBRAHİM KIZIL: “PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, evinde ölü bulunan Rajitoral hakkında açıklama yaptı. Çek futbolcunun problemli birisi olmadığını ifade eden Kızıl, süreç hakkında bilgi verdi.

Kızıl, “Bugün antrenmanlara gelmemişti. Ben de antrenmandaydım.Çocuklar herhangi bir sorun var mı diye bakmaya gidiyorlar. Işıklar açıkmış. Birinin içeride olduğu belirtisi olunca polisi aramışlar. Savcılar, doktorlar, hepsi orada. Maalesef intihar etmiş. Takımın en sessiz, en pırıl pırıl çocuğuydu. Sürekli tebessüm ile gülen, sessiz sedasız hiçbir şeye karışmayan temiz bir çocuktu. Ailevi sorunlarını bilmiyorum, ben de şu an olay yerine gidiyorum.”

FRANTISEK RAJTORAL KİMDİR?

12 Mart 1986 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Pribram şehrinde doğan Frantisek Rajtoral, futboluna 2003 yılıdan doğduğu şehrin takımında başladı.

2005 yılında Banik Ostrava’ya transfer olan Rajtoral, 4 sezon sonra Viktoria Plzen’e imza attı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Bundesliga ekibi Hannover’e kiralanan Çek futbolcu, yarım sezon sonrasında yeniden Plzen’e geri döndü.

31 yaşındaki sağ bek oyuncusu sezon başında ise Gaziantepspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rajtoral bu sezon Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 8 karşılaşmada forma giydi.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti Milli Takımı’nda 13 kez görev alan Rajtoral, alt yaş kategorilerinde de toplam 30 kez forma giydi.

KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Fenerbahçe

“Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın, evinde intihar ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden Frantisek Rajtoral'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm Gaziantepspor Kulübü camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Karabükspor

“Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Frantisek Rajtoral’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kardemir Karabükspor kulübü olarak Gaziantepspor camiasına ve Rajtoral’ın ailesine başsağlığı dileriz.”

Trabzonspor

“Gaziantepspor Kulübü futbolcularından Frantisek Rajtoral’ın yaşamını yitirdiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden Rajitoral’ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm Gaziantepspor camiasına başsağlığı diliyoruz.”