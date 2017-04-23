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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:04
GALATASARAY
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Lukas Podolski: 3-4 gömlek üstündük

Galatasaray'da son derbisini oynayan Lukas Podolski üstün bir oyun ortaya koyduklarını buna rağmen kazanamamalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.
22:0923 Nisan 2017
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Lukas Podolski: 3-4 gömlek üstündük

Galatasaray’ın yıldızı Lukas Podolski, kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin kazanmak gibi bir görüntü içinde olmadığını söyleyen Alman futbolcu, son derbisini kazanarak ayrılmak istediğini ama olmadığını dile getirdi.

Podolski, “Herkes gördü taraftarlar da gördü sahada. 3-4 gömlek üstün olan tarafın Galatasaray olduğunu. Günün sonunda sıfır puan aldık. Bu bizi çok üzdü. Karşımızda kazanmak isteyen bir takım yoktu. Sonuç bizi üzdü. Bu derbileri özleyeceğim. Çok özel atmosferler oluyor. Galibiyetle veda etmek isterdim ama olmadı. Taraftarları seviyorum” diye konuştu.

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galatasaray lukas podolski
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