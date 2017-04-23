Podolski, Türkiye’de son derbisine çıktı

Japonya’nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla son derbisine çıktı.

Sezon sonunda Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye gidecek olan sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, son derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. TT Arena'da sarı-lacivertliler ile oynanan maçla ile 9. derbisine çıkan Podolski, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Alman oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçları şöyle:

Fenerbahçe 1 – 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 – 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 1 – 0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası Final)

Beşiktaş 2 – 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 – 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)

Fenerbahçe 2 – 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 – 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)

Beşiktaş 1 – 1 Galatasaray (Süper Kupa Final)