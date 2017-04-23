Real Madrid 2-3 Barcelona / Maç özeti

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı ağırladı. Nefes kesen mücadelede Messi, son dakikada attığı golle Barça'ya 3 puanı getirdi.

La Liga’nın 33. haftasında büyük heyecana sahne olan maçta Messi’nin 90+2’de attığı gole zafer Barcelona’nın oldu.

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan bol pozisyonlu muhteşem maçta, ev sahibi Real Madrid’in golleri, 28. dakikada Carlos Casemiro ve 85. dakikada James Rodriguez’den geldi. Konuk ekip Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri ise 33 ve 90+2. dakikalarda Messi ile 73. dakikada Ivan Rakitic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga’da 33. hafta geride kalırken bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Madrid’de 76. dakikada Messi´ye sert bir şekilde giren Ramos kırmızı kartla oyundan atıldı.

MESSİ’DEN BİR REKOR DAHA

Santiago Bernabeu’daki karşılaşmada iki gol atan Messi, La Liga tarihinde El Clasico maçlarındaki 16. golünü atmayı başardı. Arjantinli futbolcu böylece Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano’yu geçerek, La Liga tarihinde El Clasico maçlarında en fazla gol atan kaydeden oldu.

Tüm organizasyonlarda Real Madrid’e attığı gol sayısını 24’e çıkaran Messi, bu sezon ligdeki gol sayısını da 31’e yükseltti. Yıldız oyuncunun Barcelona formasıyla toplamdaki gol sayısı ise 500 oldu.