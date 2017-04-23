Rıdvan Dilmen Tudor’u yerden yere vurdu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'u eleştirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’u eleştirdi. Fatih Terim’den bu yana sarı-kırmızılı takımda kaotik bir düzenin olduğunu söyleyen Dilmen, Tudor’un kafasının karışık olduğunu belirtti.

İşte Dilmen’in NTV Spor’daki yorumları:

Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Volkan Demirel çok iyi oynadı. Yan toplarda çok iyi performans gösterdi. Galatasaray’ın bu kadar hücuma rağmen pozisyon bulamaması dezavantaj. Kazanmak zorunda olduğun bir maçta niye Josue yerine Tolga ile başlıyorsun?

Fenerbahçe’nin gelmediği dakikalarda Josue ile oynasa pozisyona girerdin. Koskoca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynadığı futbol hayal kırıklığı.

DURSUN ÖZBEK DE TARTIŞILACAK

Taraftar baskısından çekindiğinden dolayı yaptığı bir yanlıştı. Bu maçta yönetim kurulu,taraftar sonra Tudor maçı oldu. Dakika 1 Bruma’yı götürmedi Rize’ye. Dakika 2 Sneijder ile uğraşmaya başladı. Sneijder’de şöyle bir imaj var. Futbolculara dayalı bir sistem var Galatasaray’da; ama bunu iletişim ile halletmek lazım. Bu sonuç sadece Tudor’u değil, Dursun beyi de tartıştıracaktır.

Arkadaşlar Başakşehir’in 11’ini koysunlar ve bana sebebini göstersinler. O zaman senin inandığın bir oyun şablonu yok. Bu takımı karman çorman yaparsınız, Fatih Terim’den sonra Galatasaray’da bir karma karışıklık var.

Rodrigues’i ilk önce oynatmak istiyor önce oynatamıyor. Bruma’nın çıkması hataydı. Ahmet Çalık ortada yoktu derbide oynadı. 90’da Josue’yi sokuyor. 90’da Alex’i sokmak gibi bir şey bu. Fenerbahçeli skora mutlu oyuna değil. Kötü Galatasaray hiçbir şey yapmayan Fenerbahçe’yi yendi. 9 tane korner kazanmasına rağmen… Plansız bir teknik direktör var.