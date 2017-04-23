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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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FENERBAHÇE
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Sneijder derbiyle ilk 11’e döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısında Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder’e 3 hafta sonra ilk 11’de görev verdi. Tudor, ayrıca geçtiğimiz haftaya göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.
18:3523 Nisan 2017
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Sneijder derbiyle ilk 11’e döndü

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli derbide Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor; Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma ve Podolski 11'i ile sarı-lacivertliler karşısında galibiyet arayacak.

Tudor, 3 hafta sonra Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'e görev verdi. Sneijder, en son Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça 11'de başlamıştı.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya Muslera, Ahmet, Linnes, Chedjou, Semih, Yasin, Selçuk İnan, Rodrigues, Bruma, Joseu ve Eren ile çıktı. Tudor, Fenerbahçe karşısında, Başakşehir 11'inden 5 farklı oyuncu ile başlayacak.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Wesley Sneijder
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