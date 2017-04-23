Son dakika… Medipol Başakşehir’den üç futbolcu ifadeye çağrıldı

Rize'de de, Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında dün akşam oynanan ve 3-3 biten maçın ardından konuk takımın kaptanı Emre Belözoğlu’nun bir taraftarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen iki gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatıldı. Üç Başakşehir futbolcusu ifadeye çağrıldı.

Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının saldırısı sonrası yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yapılan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım, Tophane Polis Merkezi'nde ifade verdi. Hürriyet’te yer alan habere göre Kutlu ve Yıldırım, yaşanan tartışmayı görüntüledikleri sırada Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının fiili saldırısına uğradıklarını belirterek, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu.

Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi.

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POLİS TUTANAĞINDA KÜFÜR YOK

Çaykur Didi Stadyumu'nda dün oynanan ve 3-3 berabere biten Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yaşananların ayrıntıları da ortaya çıktı. Otobüse yönelen Medipol Başakşehir kafilesindeki Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasındaki bir grup taraftarın sevgi gösterileri ile karşılaştı.

Önce bir kız çocukla fotoğraf çektiren Belözoğlu, yaşları 17-18 arasında değişen 3 taraftarla sohbet etmeye başladı. Sohbette sırasında genç taraftarlardan biri Emre'yi, maçtaki bir pozisyondan hakemi aldattığı gerekçesiyle eleştirdi, “Sen ne biçim adamsın?” dedi. Bunun üzerine öfkelenen Emre, tel örgülere tırmanıp bu taraftara ulaşmaya çalıştı. Otobüsten inen takım arkadaşları da Emre'yi sakinleştirmek için çaba harcadı. Bu sırada Emre'yi görüntülemeye çalışan A Spor ekibi de kafiledeki futbolcu ve çalışanların saldırısına uğradı. Gazetecilere saldırıyı, Medipol Başakşehir'in tercümanı olan ve daha önce Çaykur Rizespor'da da görev yapan Barbaros Gözmeli'nin başlattığı tespit edildi.