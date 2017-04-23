Toronto’da 23 Nisan kutlaması

Turkish Society of Canada ve Toronto Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği 23 Nisan kutlamasında kültür, dans ve sanat festivali gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kanada’nın Toronto şehrinde de kutlanacak. Turkish Society of Canada, Toronto Belediyesi ile 6 yıldır düzenlediği ‘International Children's Day Festivali’ni bu yıl da gerçekleştirecek. Kanadalı Türkleri, çok kültürlü Kanada toplumu içinde görünür kılmayı ve birlik olduklarını gösteren bir etkinlik olan ‘International Children's Day Festivali’, Nathan Phillips Square’de yapılacak.

Girişin ücretsiz olacağı etkinliğin programı şu şekilde:

– Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Erdeniz Şen ile Eyalet ve Toronto Belediyesi temsilcileri eşliğinde Bayrak Çekme Töreni

– Halk Oyunları, Uluslararası Dans Gösterileri ve çeşitli gruplardan konserler

– Palyaço, Yüz Boyama, çocuklar için çeşitli oyunlar, gösteriler ve ikramlar

– Kültür masalarında etnik toplum kuruluşlarının geleneksel el sanatları sergisi ve çocuklar için aktiviteler