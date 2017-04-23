Trabzonspor 23 Nisan’ı kulüp tesislerinde kutladı

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı.

Kulüp tesislerindeki etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular, çocukları ve eşleri, U12 takımından da Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katılı. Törende Asbaşkan Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğuna U12 takımından Mert Erol´u oturtutu, Teknik Direktör Ersun Yanal ise koltuğunu Caner Uzun´a devretti.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açıldığı tarihtir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği çocuklara emanettir ve bu günü Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız büyüyecek, bu ülkenin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, idarecileri, siyasetçileri, kulüp yöneticileri olacak. Buradaki bu temsili uygulama; koltuk devri de aslında hepimizin bir zamanlar çocuk olduğunu, umutlarımızın, hayallerimizin olduğunu anlatıyor. Ne mutlu ki bu kardeşlerimizin hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirebildik. Onlara yeni hayaller kurmaları, hayallerine ulaşabilmek adına daha çok çalışmaları için güç verdik. Bizler, çocuklarımızın hizmetkarı olmalıyız. Onların iyi yetişmesi, vatanına milletine bağlı, bilimin ve sanatın ışığında, Atatürk´ün izinde büyümeleri için çaba göstermeliyiz. Onlar bu ülkenin istikbali. Bu kulübün; Trabzonsporumuzun da geleceği onlar. Bizler sadece emanetçileriz. Ben bu minik kardeşlerimin ve tüm çocuklarımızın büyüdüklerinde kulübümüze ve ülkemize büyük hizmetler kazandıracağından kuşku duymuyorum.”

YANAL: ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ

Teknik Direktör Ersun Yanal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutlayarak, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara gereken önemi vererek, çok iyi yetiştirmemiz gerekir” dedi. Etkinlik daha sonra fotoğraf çekimiyle son buldu.