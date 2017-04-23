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TT Arena’da 37 bin 639 seyirci

TT Aren’da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 37 bin 639 biletli seyirci izledi.
21:4323 Nisan 2017
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TT Arena’da 37 bin 639 seyirci

Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Galatasaray ile Fenerbahçe maçında bu sezonun en fazla seyircili ikinci maçı oldu. Derbiyi TT Arena'da toplam 37 bin 639 seyirci izledi.

Bu sezon TT Arena'daki en yüksek seyircili karşılaşma ise Galatasaray'ın Beşiktaş ile mücadele ettiği maçta yaşandı. Bu maçta ise toplam 38 bin 373 kişi vardı.

Öte yandan mücadeleyi 6 yıl aradan sonra Fenerbahçe taraftarı da sarı-kırmızılıların sahasında izledi. Arena'ya 36 otobüsle gelen sarı-lacivertli taraftarlar, yaklaşık 2 bin kişiyle takımını destekledi.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig türk telekom arena
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