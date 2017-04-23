Tudor’un soyunma odasında verdiği tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve kaybettiklerine inanamadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, soyunma odasında oyuncularıyla gurur duyduğunu söylediğini ifade etti. Çok iyi oynadıklarını ifade eden genç teknik adam, sonuca inanamadığı belirtti.

İşte Tudor’un maç sonu açıklamaları:

Böyle bir maçtan sonra, böyle bir performanstan sonra kaybettiğimize inanmak istemiyorum. Bütyün oyunuclarımla gurur duymalarını, başlarını kaldırmalarını söyledim. Ben onlarla gurur duyuyorum şahsen. Çok şanslar yakaladık ve bu şanslar kazanmaya yeterdi; ama şans bugün yanımızda değildi. Önümüzde daha bir çok maçımız var. Yeter ki o ruhu ortaya koyalım. O ruh çok maç kazandıracak bize. Bazı maçlarda iyi değildik ama derbide Beşiktaş maçı var. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçtı. Kelimeler bulamıyorum böyle kaybedilen bir derbiye. Bugün iyi performans, gösteren ve sonuna kadar iyi ruh ortaya koyan bir Gaaltasaray vardı.