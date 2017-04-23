Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram unutulmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar TT Arena'yı pankartlarla donattı. Taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni de unutmadı.

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