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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
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Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram unutulmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı zorlu derbi öncesinde Galatasaraylı taraftarlar TT Arena'yı pankartlarla donattı. Taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni de unutmadı.
18:1123 Nisan 2017
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Türk Telekom Arena’da kandil ve bayram unutulmadı

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri pankartlarla donattılar.

Maçın başlamasına 3 saat kala tribünler dolmaya başlarken, Galatasaray taraftarları Miraç Kandili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Hz. Muhammed (S.A.V.) Sensin Alemlere Rahmet” ve “Seni göremeyen gözleri neyleyeyim ya ResulAllah” pankartlarını astı.

Galatasaraylı taraftarlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de “23 Nisan’ımız kutlu olsun” ve “Çocuklar geleceğimiz” ifadelerinin bulunduğu pankartlara tribünde yer verdiler.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig türk telekom arena
Son güncelleme: 18:24 | 23.04.2017
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